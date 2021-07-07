Спасатели объявили в Башкирии штормовое предупреждение

В МЧС по Башкирии сегодня, 7 июля, сообщили об ухудшении погодных условий в республике. Спасатели проинформировали через пресс-службу об усилении ветра и чрезвычайной пожароопасности.

Уже сегодня вечером и до завтрашней ночи прогнозируется усиление ветра до 18 м/с, его средняя скорость составит 7-12 м/с, направление – северный, северо-восточный. Обещают также кратковременные дожди и грозы.

Температура воздуха ночью 12-17°, по востоку до 6°, днем 24-29°. На отдельных участках автодорог ночью и утром дымка, видимость 1-км.