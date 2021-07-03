«Все еще парализована правая часть тела»: подросток из Башкирии, которого гонщик-мажор, пошел на поправку

Фото: "Салават Онлайн"

Хорошие новости пришли из уфимской больнице, где проходит лечение 17-летний Вильдан Д. Напомним, что эта громкая история случилась в Салавате еще в ночь на 10 мая: парень провожал свою подругу домой после салюта, когда на большой скорости его сбила дорогая иномарка, принадлежавшая 19-летнему сыну местного депутата – знаменитому гонщику-стритрейсеру. Вильдан получил серьезную черепно-мозговую травму и впал в кому, врачи долгое время не давали никаких прогнозов относительно его здоровья. В начале июня Вильдан все же вышел из комы, а сейчас постепенно начинает идти на поправку.

Как сообщает местный новостной паблик «Салават онлайн», сейчас Вильдан уже неделю находится в уфимском реабилитационном центре.

- Он идет на поправку: начал лучше разговаривать, кушать и с трудом садиться, но у него всё еще парализована правая часть тела и держится температура, - сообщает издание.

Жители Башкирии, следившие за историей и сопереживавшие парню, очень обрадовались этой новости и выражают свою поддержку Вильдану в соцсетях.

- Думаю, многие до последнего надеялись и верили, что все будет хорошо, и ты выйдешь из комы. Дай бог тебе здоровья и скорейшего выздоровления! – пишет Мария С.