В Башкирии уличный гонщик на дорогой иномарке сбил 17-летнего подростка

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Еще одно серьезное ДТП произошло около часу ночи в Салавате. Там водитель за рулем дорогой иномарки «Мерседес Бенц» гонял по ночным улицам и сбил 17-летнего подростка, переходившего дорогу. По словам очевидцев, юношу отбросило на несколько метров, после чего он упал на асфальт. Свидетели аварии бросились на помощь и вызвали скорую помощь. Пострадавшего отвезли в больницу и экстренно прооперировали, после чего подросток впал в кому.

Сейчас причины и обстоятельства аварии выясняют дорожные полицейские. По предварительным данным, 19-летний водитель иномарки находился за рулем трезвым, но сильно превысил скорость. Впрочем, парень и раньше часто гонял по городу, за что имел кучу штрафов, но и это не повлияло на его любовь к уличным гонкам.

А вот местные жители переживают, что виновник аварии может уйти от ответственности, поскольку является сыном депутата. Впрочем, родственники гонщика уверяют, что сейчас озабочены состоянием пострадавшего и поддерживают его семью.