Куда не пускают без прививки от коронавируса в Уфе с 22 июня 2021: список мест

Публикуем список мест, куда не пустят без прививки или отрицательного теста на коронавирус в Уфе с 22 июня 2021 года Фото: Михаил ПАТЛИС

Накануне глава Башкирии Радий Хабиров своим указом ввел ограничения на посещения общественных мест. Чтобы получить некоторые услуги необходимо будет либо привиться от коронавируса и предъявить специальный сертификат, либо иметь при себе свежий отрицательный тест или же справку о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19. Разбираемся, куда не пускают без прививки от коронавируса в Уфе с 22 июня 2021 года.

На первом этапе ограничения на посещение коснутся не всех общественных мест. Без прививки от коронавируса или отрицательного теста на COVID-19 в Уфе с 22 июня 2021 года не пустят в библиотеки, на выставки, в музеи, театры и кинотеатры, концертные залы, дворцы культуры.

Без прививки от коронавируса от коронавируса в Уфе с 22 июня 2021 года не пустят также в ночные клубы и закрытые залы и комплексы, где проводятся спортивные состязания.

Второй этап «антикоронавирусных» ограничений в Башкирии вводится с 29 июня 2021 года.

Без прививки или отрицательного теста на коронавирус в Уфе с 29 июня 2021 года не пустят в кафе и рестораны, где более 10 посадочных мест, в салоны красоты и солярии, массажные салоны, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны, санатории и физкультурно-оздоровительные комплексы. Тогда же без справок о вакцинации или отрицательных тестов перестанут пускать в студенческие общежития и в транспорт междугороднего сообщения.