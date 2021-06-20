Число заболевших коронавирусом в Башкирии перевалило за 40 тысяч человек

По данным оперативного штаба Башкирии по борьбе с коронавирусом в республике за прошедшие сутки от COVID-19 скончались еще три пациента. В региональном Минздраве сообщают, что за это же время ковид подтвердился еще у 111 человек. Таким образом, общее число зараженных в республике перевалило за 40 тысяч и составляет на данный момент 40083 человека.

Оперштаб Башкирии сообщает, что коронавирусом прямо сейчас в республике болеют 2132 пациентов. За сутки с полным выздоровлением из больниц выписались 35 человек. Всего же переболели COVID-19 и выздоровели 37951 человек, уточнили в Минздраве Башкирии.

Напомним, в конце рабочей недели власти Башкирии ввели существенные ограничения для жителей на посещение общественных мест. С 22 июня 2021 года всем, у кого нет отрицательных тестов на коронавирус или сертификата о прививках будет запрещен доступ в целый ряд заведений торговли и услуг. Подробнее о том, куда не пустят без справки - здесь.