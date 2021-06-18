Главный санитарный врач Башкирии: оснований для жестких ограничений или обязательной вакцинации от COVID-19 нет

Роспотреб РБ не видит оснований для введения жестких ограничений

В Башкирии пока не планируют вводить жесткие ограничения по коронавирусу или обязательную вакцинацию против инфекцию – для таких мер нет оснований. Об этом на профильном брифинге 18 июня сообщила главный санитарный врач республики Анна Казак.

– Та статистика по заболеваемости, которая у нас есть, – она не дает оснований для того, чтобы вводить постановление […] о применении жестких ограничительных мер либо обязательной вакцинации. Данных за то, чтобы мы сейчас с вами очень сильно напугали население, нет. Но так как сейчас наблюдается напряженная ситуация в наших [российских] больших городах, необходимы превентивные меры, – объяснила руководитель Роспотребнадзора РБ.

Напомним, власти Башкирии с 21 июня намерены ограничить посещение культурных и спортивных учреждений для тех, у кого нет отрицательного анализа на COVID-19 или справки о прохождении вакцинации. По словам главы Минздрава Максима Забелина, эта мера коснется театров, кинотеатров, гостиниц, библиотек, ресторанов и фитнес-центров.

По состоянию на 17 июня суточный прирост зараженных коронавирусом в Башкирии составил 100 человек. Всего на территории региона выявлено 39 756 случаев инфицирования.