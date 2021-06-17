В Башкирии запретят посещать учреждения культуры и спорта без справки о прививке или анализе на COVID-19

В учреждения культуры и спорта будут пускать только тех, кто имеет справку о прививке от COVID либо об отрицательном тесте на инфекцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии с 21 июня посещать культурные и спортивные учреждения смогут только те, кто привился от COVID-19 либо имеет отрицательный результат анализа на инфекцию. Об этом 17 июня на торжественной встрече с медицинскими работниками сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Буквально сегодня на заседании оперативного штаба мы приняли ряд решений. Самое главное: с понедельника [21 июня] многие учреждения культуры, спорта, иные объекты будут доступны только для тех, кто предъявит справку вакцинации или документ о сдаче анализа, – дословно сказал руководитель региона.

Он также добавил, что «борьба с коронавирусом еще далека от завершения», и главная задача сейчас – «это массовая вакцинация».

Напомним, сегодня вечером в правительстве Башкирии пройдет второе за день заседания оперативного штаба. На этом совещании планируют принять новые коронавирусные ограничения. Ужесточение мер связано с тем, что в крупных городах России наблюдается всплеск заболеваемости COVID-19.