Башкирия ограничивает посещение ресторанов, гостиниц и кинотеатров из-за коронавируса

Башкирия собирается ввести ограничение на посещение общественных мест для тех, у кого нет антител либо прививки против COVID-19 Фото: Андрей АБРАМОВ

Власти Башкирии приняли решение ограничить посещение общественных мест для жителей, у которых нет справки об отрицательном тесте на COVID-19 либо о пройденной вакцинации. Об этом на профильном брифинге сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин. Он пояснил, что в перечень общественных мест, которые должны ввести ограничения, входят рестораны, гостиницы, театры, кинотеатры, библиотеки и спортивные объекты. Как именно будет реализован запрет, чиновник не уточнил. В ближайшее время должны выйти документы, регламентирующие этот вопрос.

На территории республики также планируется отменить массовые мероприятия с числом участников более тысячи человек.

– Нет задачи разделить людей на вакцинированных и не вакцинированных. Была задача минимизировать распространение вируса и сократить число больших, коллективных заражений, – отметил Забелин.

Напомним, власти Башкирии начали обсуждать возможность введения ограничений в связи с тем, что в крупных городах России наблюдается вспышка коронавируса.