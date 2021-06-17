Обвиняемого в убийстве юриста в центре Уфы направили в психбольницу

На фото - Станислав Яшин // фото: Кировский районный суд

Станислава Яшина, арестованного по обвинению в убийстве юриста Александра Елисеева в центре Уфы, направили в республиканскую клиническую психбольницу. Сейчас он там проходит психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.

15 июня в райсуде Яшину продлили меру пресечения, заседание прошло без его участия. Он проведет в заключении еще два месяца – до 17 августа.

Напомним, по версии следствия, 49-летний Станислав Яшин после процесса в Арбитражном суде зарезал юриста Александра Елисеева. Затем он попытался покончить с собой, но безуспешно. Все это произошло посреди дня на улице Пушкина. Как признавался обвиняемый, он не собирался убивать юриста, планируя только суицид. Поводом для расправы мог стать тяжелый судебный процесс из-за крупного долга Яшина по кредиту. Погибший представлял интересы кредитора – бизнесмена Сергея Веремеенко.