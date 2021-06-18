МЧС по Башкирии возобновит поиски пропавшего Артема Мазова

Следов Артема Мазова до сих пор не обнаружили

Сотрудники МЧС по Башкирии в ближайшее время планируют возобновить поиски пропавшего в Уфе еще в октябре 2019 года Артема Мазова. Как рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе экстренного ведомства, но конкретная дата еще не определена.

- Мы отрабатываем по запросу Следственного комитета. Планируем возобновить поиски, но недавно прошло половодье и найти какие-то следы будет непросто, - пояснили «Комсомолке» в МЧС по Башкирии.

Напомним, Артем Мазов бесследно пропал в октябре 2019 года. Тогда он поругался с супругой и ушел из дома, взяв с собой двоих сыновей пяти и восьми лет. К сожалению, чуда не произошло: в июне прошлого года тела мальчиков обнаружили в реке Белая. Поиски отца до сих пор продолжаются.