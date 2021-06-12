В Уфе вручили первые удостоверения «детям войны»

Фото: пресс-служба мэрии Уфы

Сегодня, 12 июня, вся страна отмечает День России, а Уфа еще и День города. Торжества по случаю праздника проходят с самого утра. Сначала глава Башкирии и мэр башкирской столицы возложили цветы к памятнику Салавату Юлаеву и к Монументу дружбы. А к вечеру на площади имени Ленина на Горсовете состоялось вручение удостоверений «детям войны».

Удостоверения «детей войны» вручали лично мэр Уфы Сергей Греков, а помогали ему в этом депутаты Горсовета Айдар Зубаиров и Артур Хазигалеев. Всего удостоверения получили 10 человек. Среди них заслуженные деятели литературы и искусства, заслуженные труженики производства, медицинские работники, учителя и деятели науки.

- Сегодня впервые, на этой сцене, мы вручаем удостоверения «Дети войны», а также медали «За трудовую доблесть». Дорогие уфимцы, я желаю, чтобы наш город был уютным, красивым, чистым и все жители – счастливыми, - заявил мэр Уфы Сергей Греков после церемонии.

Напомним, весной депутаты Курултая Башкирии приняли региональный закон, определяющий статус «детей войны». В эту новую льготную категорию входят жители республики, рожденные в период с 22 июня 1927 по 3 сентября 1945 годы. Они получили право на внеочередное медицинское обслуживание и получение единовременной денежной выплаты.

Всего по данным городских властей в Уфе проживают более 50 тысяч детей войны.