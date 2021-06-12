Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем России

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Сегодня, 12 июня, вся страна празднует День России. В Уфе этот праздник также совпадает с Днем города. По традиции в этот день глава республики возлагает цветы к Монументу дружбы и памятнику Салавату Юлаеву.

Фотоотчет о возложении цветов к двум самым знаменитым памятникам в Уфе глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал у себя в социальных сетях. На фото видно, что руководитель региона посетил Монумент Дружбы и памятник Салавату Юлаеву в сопровождении премьер-министра республиканского правительства Андрея Назарова, спикера Курултая Константина Толкачева и мэра Уфы Сергея Грекова.

- С Днём России! Здоровья всем! И уверенного будущего! – написал в своих социальных сетях Радий Хабиров.