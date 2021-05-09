«Это не про деньги, а про признание статуса»: Радий Хабиров высказался о законе о Детях войны

Фото: скриншот видеосюжета ГТРК «Башкортостан»

Сегодня, 9 мая, после парада в честь Дня Победы глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ГТРК «Башкортостан» закон о Детях войны. Напомним, совсем недавно башкирский парламент единогласно принял закон, по которому в республике появилась новая льготная категория граждан – дети войны.

Сегодня Хабиров вновь прокомментировал принятый недавно закон. Он заявил, что он «не про деньги, а про признание статуса».

- Сегодня ко мне многие подходили и благодарили за этот закон. Дети войны жили в невыносимых условиях, голодали, работали с утра до вечера. У них было тяжелейшее детство. И мы должны о них позаботиться, - заявил глава Башкирии телеканалу ГТРК «Башкортостан».

По словам Хабирова, власти подготовили для детей войны удостоверения и предусмотрели «небольшие пока меры поддержки». В данном случае речь пошла о внеочередном обслуживании в медицинских учреждениях. Ранее предполагалось, что после принятия закона «О детях войны» всем подпадающим под эту категорию льготникам начислят единовременную выплату.

В пресс-службе главы Башкирии КП-Уфа сообщили, что «расчеты пока ведутся, даты (выплат – Ред.) будут определены позже».