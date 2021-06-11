В Уфе заметили известного блогера и дизайнера Артемия Лебедева

Фото: телеграм-канал «Подслушано в Башкирии»

Сегодня, 11 июня, в Уфе на проспекте Октября заметили известного блогера и дизайнера Артемия Лебедева. Фото и видео со встречи московского гостя с мэром башкирской столицы Сергеем Грековым выложил один из провластных телеграмм-каналов.

На фото видно как Артемий Лебедев беседует с Сергеем Грековым, а сопровождают их урбанисты и члены команды уфимского мэра.

Напомним, ранее в Уфу по личному приглашения главы Башкирии приезжал блогер и урбанист Илья Варламов. Однако его приезд очень широко освещался в региональных СМИ, а формальным поводом для прибытия Варламова стал семинар для глав районов республики. Приезд же дизайнера Артемия Лебедева властями никак не анонсировался. С какой целью он прибыл в башкирскую столицу пока не известно.