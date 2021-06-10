Следователи Башкирии возбудили уголовное дело по факту пожара, где погибли отец и дочь

Семья была благополучной

В Аургазинском районе возбуждено уголовное дело по факту пожара в частном доме, в котором погибли отец с дочкой, по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Серьезный пожар разгорелся 10 июня ночью в селе Куезбашево Аургазинского района. После тушения спасатели обнаружили обгоревшие тела 42-летнего мужчины и его трехлетней дочери.

Сейчас правоохранители осмотрели место ЧП, назначили судмедэкспертизу с целью установления причин смерти погибших и причины возгорания.

Как удалось разузнать «КП-Уфа», семья была благополучная и работящая. Первой в горящем доме проснулась супруга погибшего, мужчина помог ей вместе с двумя сыновьями выбраться на улицу через окно, а затем пытался найти в дыму дочь. Но все тщетно, выйти из горящего помещения было уже невозможно.