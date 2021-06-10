«Дом всегда полная чаща»: подробности смертельного пожара, в котором погибли мужчина и его 4-летняя дочь

Фото: МЧС Башкирии, соцсети

Стали известны подробности жуткого пожара, произошедшего сегодня ночью в деревне Куезбашево Аургазинского района. Там неожиданно вспыхнул одноэтажный жилой дом, в котором проживала многодетная семья. Как рассказали в МЧС Башкирии, первой от треска лопающегося от жара шифера проснулась мать. Выйдя на веранду, она заметила, что огонь уже отрезал пути отступления и бросилась будить мужа и детей. 42-летний Сергей П. бросился в другой конец дома, выбил окно и помог выбрать на улицу жене Ольге и двум маленьким сыновьям. Тем временем четырехлетняя дочь, испугавшись, отбежала в сторону. Мужчина пытался найти ее, но быстро потерял сознание в дыму. В итоге оба задохнулись, их тела позже обнаружили пожарные.

В Батыровском сельсовете и соседи погибших отзываются о семье П. очень тепло и с уважением.

- Очень приличная, работящая семья. Мать – вся в детях, очень любила, их баловала, дом полная чаща, по соседству со сгоревшим новый, просторный строили. Очень жаль, что так произошло, - соболезную соседи.

Что именно стало причиной возгорания, сейчас выясняют следователи и дознаватели МЧС. Известно, что в доме был установлен пожарный извещатель, но сработал ли он – пока непонятно. Сейчас супруга погибшего находится в шоке от горя, на помощь к ней приехали родственники, которые и будут заниматься похоронами.

«КП-Уфа» приносит соболезнования семье погибшего Сергея П. и его маленькой дочери.