Отец и дочь погибли в пожаре в одном из районов Башкирии

Фото: МЧС РБ

Сегодня ночью в Аургазинском районе Башкирии произошел пожар в доме многодетной семьи. На месте происшествия в селе Куезбашево работали спасатели.

Как сообщают сотрудники башкирского МЧС, в доме проживали пять человек: отец, мать и их трое детей. Мама, как удалось выяснить, проснулась от треска шифера. Она вышла на веранду и обнаружила там горение. Женщина вернулась в дом будить семью, однако уже было поздно. Выбраться из огненной ловушки через дверь уже не представлялось возможным, тогда отец разбил окно.

Женщина и двое детей смогли выбраться, а 42-летний мужчина и четырехлетний ребенок погибли.

В настоящее время причины и обстоятельства пожара устанавливают эксперты испытательной пожарной лаборатории, следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.