В Башкирии отремонтировали дорогу, на которой иномарка сбила повозку с фольклорным ансамблем

Фото: ИА "Башинформ"

В Мечетлинском районе отремонтируют дорогу, на которой иномарка под управлением 53-летнего мужчины на скорости врезалась в гужевую повозку, в которой ехал фольклорный ансамбль. Практически все участники получили серьезные травмы, а одной женщине оторвало ступню. Несчастную раненую лошадь пришлось усыпить. Сразу после резонансной аварии в район приехал глава Башкирии Радий Хабиров. Он сразу заявил, что в республике «своих не бросают», пообещал оплатить лечение пострадавших за счет бюджета, восстановить сельский клуб, владельцу погибшей лошади подарил новенького рысака, а также поручил отремонтировать разбитую дорогу.

Как сообщает ИА «Башинформ», поручение главы республики было оперативно исполнено. Изношенное асфальтовое покрытие восстановили, поставили дорожные знаки и нанесли дорожную разметку от самого моста на въезде в село и до границы с Белокатайским районом.

- Предварительно мы провели здесь ямочный ремонт. Для соблюдения скоростного режима установили три искусственные неровности и соответствующие знаки, а также завершили асфальтирование подъездной дороги к Новомуслюмово и центральной улице, - рассказал «дорожник» Вадим Аслямов.