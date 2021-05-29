В Башкирии автомобиль снес гужевую повозку с пассажирами: пострадали пять человек

Иномарка влетела в повозку, когда та совершала поворот // скриншот видео

В Башкирии легковой автомобиль снес запряженную лошадью телегу. В гужевой повозке сидели несколько человек – пятеро получили тяжелые травмы. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

фото: ГИБДД РБ

Дорожный инцидент случился в Мечетлинском районе около десяти часов утра 29 мая. Жители местной деревни ехали по автодороге Новомуслимово-Емаши-Карлыханово на национальный праздник, сидя в гужевой повозке. Ни о чем не подозревая, они пели песни и играли на гармошке. В какой-то момент в телегу, когда та поворачивала налево, буквально влетела Toyota Avensis, за рулем которой сидел 53-летний мужчина. Момент аварии попал на видео. На записи можно заметить, что в повозке находились восемь человек.

По всей видимости, водитель легковушки пошел на обгон телеги и не рассчитывал, что та будет поворачивать.

– По имеющимся данным, пять человек получили травмы, у одного из которых, 65-летней женщины, травматическая ампутация стопы, – передали в Госавтоинспекции. – Гужевое животное также травмировано, усыплено.

фото: ГИБДД РБ

Подробнее о происшествии рассказала пресс-секретарь Общественный палаты Башкирии Ляйсан Гаррапова. По ее словам, в повозке сидели «бабушки, женщины и дяденьки». Компания людей направлялась на местный родник, где должен был пройти праздник, организованный культработниками. Одна из пострадавших сейчас находится в тяжелом состоянии в Центральной районной больнице.