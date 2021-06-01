«Своих мы не бросаем»: Радий Хабиров прокомментировал аварию, где иномарка сбила повозку с фольклорным ансамблем

Хабиров лично приехал в деревню, где произошло ДТП

Глава Башкирии не остался в стороне от резонансной аварии в Мечетлинском районе, где утром 29 мая автомобиль протаранил гужевую повозку, на которой ехал на праздник местный фольклорный ансамбль. Радий Хабиров отправился в деревню, где произошла авария, чтобы лично поддержать пострадавших и встретиться с местными жителями.

- Когда я смотрел видео аварии в Мечетлинском районе с наездом автомобиля на подводу, полную людей, в душе было ощущение какого-то сюрреализма и жалости... Жители деревни в чудесном настроении, с гармошкой, в национальных красивых костюмах ехали на народный праздник «Кукушкин чай» ... и на них на огромной скорости врезается автомобиль, - прокомментировал Хабиров у себя на странице в социальных сетях.

Глава республики подчеркнул, что сейчас все пострадавшие обязательно получат полное лечение, а женщине, которой оторвало ступню, приобретут протез за счет регионального бюджета.

- Злосчастный клуб, который развалился и уже 5 лет стоит закрытый, начнём строить в этом году. Дорогу в деревне поправим и сделаем в ней небольшой парк. В нашей республике мы своих не бросали и не бросаем, - подчеркнул Радий Хабиров.

Фото: ГИБДД по РБ

«ЕХАЛИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ КОСТЮМАХ И С ГАРМОШКОЙ»

Напомним, что все случилось около 10 утра в Мечетлинском районе. Фольклорный ансамбль из деревни Новомуслимово ехал в сторону местного родника, где должен был состояться концерт в честь башкирского народного праздника «Кэкук сэйе» (в переводе «Кукушкин чай» - Ред.), посвященного встрече весны. А вскоре в гужевую повозку, в которой ехали восемь человек, на скорости въехала иномарка «Тойота Авенсис». Пятеро из тех, кто находился в повозке, серьезно пострадали, а одной женщине и вовсе оторвало ступню. Несчастную лошадь также пришлось усыпить.

Как рассказала пресс-секретарь Общественной палаты Башкирии Ляйсан Гаррапова на своей странице в соцсетях, ее мама тоже должна была находиться в этой телеге, но по счастливой случайности, в то утро по семейным обстоятельствам она вынуждена была остаться дома.

- Машина сбила лошадь и повозку, на которой сидели бабушки, женщины и дяденьки в национальных костюмах и с гармошкой. Мы боимся короны, самолётов, а смерть, беда может ждать нас на пустой дороге среди бела дня, - рассказала Ляйсан Гаррапова.

Авария произошла на повороте – в телегу с людьми на скорости влетел автомобиль, за рулем которого находился 53-летний житель Белокатайского района. Позже водитель объяснил сотрудникам ГИБДД, что пошел на обгон телеги, не подозревая, что та решит поворачивать. Это обстоятельство вызвало горячие споры среди жителей Башкирии – виновен ли водитель «Авенсиса» в аварии или нет. Некоторые уверены, что водитель никак не мог предугадать, что телега будет поворачивать, ведь сигнальных огней у нее нет. Другие уверены, что на дороге вообще нельзя превышать скорость и уж тем более гнать на обгон. Сейчас во всех обстоятельствах аварии разбираются дорожные полицейские. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя.

От удара лошадь с телегой подкинуло в воздух. Фото: скрин видео.

«ПЕРЕЖИТЬ ЭТО ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО»

От мощного удара и лошадь, и телегу подбросило в воздух. При падении серьезные травмы получили пятеро участников фольклорного ансамбля. Больше всех досталось пожилой учительнице Гульсум Дусмухаметовой – ей оторвало ступню, раздробив кости. Врачи провели сложную операцию, но все же пришлось удалить ногу ниже колена. Сейчас женщина находится в реанимации.

- Готовились к празднику долго, репетировали. И день такой солнечный был, и тут такое приключилось. Пережить это очень тяжело. Душа болит, - признается пожилая женщина в беседе с журналистами.

Еще одна участница фольклорного ансамбля Фаузия Салимова также получила ушибы и переломы, в тяжелом состоянии она находится в больнице. Гармонист Салимьян Хакимов получил множественные ушибы, но после осмотра врачей его отпустили домой.