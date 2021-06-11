«Душа разрывается, как он мучается»: многодетная мать, страдающая циррозом печени, из Башкирии рассказала о болезни сына

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В редакцию «КП-Уфа» снова обратилась за помощью многодетная мать из Салавата Светлана Рузматова. О тяжелой истории несчастной женщины мы уже писали не раз: из-за цирроза печени Светлане сделали пересадку органа, но началось отторжение печени, и сейчас ее состояние сильно ухудшилось. Светлана Рузматова вынуждена регулярно летать в Москву, где она наблюдается у трансплантолога, но сердце ее неспокойно. Ведь дома ее ждет 9-летний Ильхам, который родился с кучей серьезных болезней – это и синдром Дауна, и атрезия кишечника, из-за которой малыш не может самостоятельно ходить в туалет и каждый раз плачет от боли, терпя неприятные манипуляции.

- Анус уменьшился, и приходиться делать очистительные клизмы каждый день очистительные. Он плачет, а меня душа раздирается как он мучается, - со слезами вздыхает женщина.

Уфимские врачи посоветовали Светлане отвезти сына на обследование в Москву. Но денег на билеты и необходимые в дороге расходы у женщины, к сожалению, нет. Если вы хотите помочь семье добраться до больницы и получить шанс на здоровую жизнь для Ильхама, обращайтесь по телефону 8(919)144-13-79 ( Рузматова Светлана Джельсиновна).