Поставлял битум в Уфу и Стерлитамак: что известно о новом министре транспорта Башкирии Александре Булышеве

Фото: пресс-служба главы Курганской области

Новый министр транспорта Башкирии Александр Булышев до прихода на высокий пост занимался поставкой битума в разные города страны, в том числе в Уфу и Стерлитамак.

Согласно официальным данным, последние 10 лет Булышев занимал место заместителя директора компании «БитумОйл», в которой также был зарегистрирован как учредитель. Организация получила серьезные госзаказы на поставку битума для строительства дорог. Среди самых крупных заказчиков числятся муниципальные и государственные предприятия из Оренбургской области и Кургана. Также компания Булышева поставляла битум для строительства дорог в Стерлитамаке и Уфе.

Также Александр Булышев вел свою деятельность и как индивидуальный предприниматель. До 18 мая 2021 года руководил персоналом, занимался финансовым планированием и консультацией.

Напомним, что Радий Хабиров принял отставку прошлого министра транспорта Башкирии Алана Марзаева 1 марта 2021 года. Чиновник успел проработать в качестве руководителя главного дорожного ведомства Башкирии меньше одного года.