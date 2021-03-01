Министр транспорта Башкирии Алан Марзаев ушел в отставку

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Министра транспорта Башкирии Алана Марзаева отправили в отставку. Об этом 1 марта во время оперативного совещания в местном правительстве сообщил глава республики Радий Хабиров.

– От 1 марта Марзаев Алан Викторович освобожден от должности министра транспорта и дорожного хозяйства республики по собственному желанию. Кадрового решения у меня пока на данный момент нет. Исполнение обязанностей министра возложено на первого заместителя министра Жулькова Виктора Михайловича, - сказал руководитель региона.

Напомним, Алан Марзаев занял пост министра транспорта меньше года назад - 1 апреля 2020 года. Тогда ведомство еще называлось Госкомитетом республики по транспорту. Деятельность чиновника не раз подвергалась критике со стороны главы Башкирии Радия Хабирова. Чаще всего недовольство руководителя региона было связано с высоким уровнем смертельных ДТП.