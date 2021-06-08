Новым министром транспорта Башкирии стал Александр Булушев

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Накануне Радий Хабиров назначил на пост министра транспорта Александра Булушева, сообщает пресс-служба главы Башкирии. До своего назначения в республиканский кабинет министров, на госслужбе он не состоял – Булушев выходец из научной и бизнес среды.

О новом министре транспорта и дорожного хозяйства известно, что родился он в 1967 году в Новосибирской области. Карьеру начал в научной сфере – с 1984 года работал лаборантом в УГАТУ. Затем Александр Бурушев трудился техническим работником в средней школе №18, а с 1991 по 1994 годы был директором научно-внедренческого предприятия «Бриг».

С середины 1990-х годов и вплоть до назначения на пост министра Александр Бурушев занимал должности в коммерческих организациях. Высшее образование он получил в ВЗФИ по специальности «менеджмент организации».

Напомним, портфель министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии оставался вакантным с 1 марта 2021 года, когда по собственному желанию уволился Алан Марзаев.