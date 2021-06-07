В нескольких районах Башкирии из-за шелкопрядов введен режим ЧС

Фото: социальные сети

Глава госкомитета по ЧС Фарит Гумеров сегодня, 7 июня, на оперативном совещании в правительстве республики сообщил, что в нескольких районах Башкирии введен режим чрезвычайной ситуации.

Руководитель ведомства пояснил, что речь идет о Зилаирском, Кугарчинском, Зианчуринском, Баймакском и Хайбуллинском районах. Решение о введении ЧС было принято в связи с тем, что на этих территориях распространился непарный шелкопряд.

В прошлом году, в конце мая, жители республики жаловались на нашествие шелкопрядов, отмечая, что больше всего пострадали яблони.