«Ничего не помогает против них»: жители Башкирии жалуются на нашествие неприятных насекомых

23 Май 2020 2020-05-23T21:56:10+03:00

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Жители Октябрьского в социальных сетях жалуются на нашествие огромных гусениц. Фотографии насекомых появились в различных городских группах. Известно, что на город напал непарный шелкопряд, который повреждает до 300 видов растений, лиственные породы, кустарники.

Жители города отмечают, что гусеницам очень полюбились яблони – несколько десятков тварей каждый день пожирают деревья. Садовики отмечают, что этих гусениц ничего не берет.

- Сегодня брызгал остатком жидкости для стекол – сначала оцепенели, через часок оживились, твари. Ничего не помогает против них, - написал местный житель.

Садовики отмечают, что этих гусениц ничего не берет.

Мужчине посоветовали использовать средство против колорадского жука.

- Это гусеницы непарного шелкопряда. Их нужно уничтожить иначе на будущий год будут огромные проблемы, - пишет Ната Б.

Также пользователи соцсетей предположили, что нашествие гусениц шелкопряда связано с тем, что прошлая зима была мягкая и теплая.

ИСТОЧНИК KP.RU