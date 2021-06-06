В Башкирии вновь горит мусорный полигон

Фото: МЧС по РБ

Недавно жители Уфы массово жаловались на неприятный запах на улицах из-за горящего мусорного полигона возле поселка Новые Черкассы. Несколько дней понадобилась пожарным службам, чтобы полностью потушить тление на ТБО (полигоне твердых бытовых отходов – Ред.).

Фото: МЧС по РБ

Сегодня в МЧС республики сообщили, что в Кушнаренковском районе тоже загорелась свалка, которая находится всего лишь в двух километрах от села Кушнаренково. При этом площадь возгорания оценивается в 300 квадратных метров. На месте работают не только пожарные, но и сотрудники администрации полигона – всего 10 единиц техники и 14 человек. Впрочем, жалоб от населения на отвратительный запах пока не поступало, хотя передвижная лаборатория уже взяла образцы воздуха рядом с горящей свалкой.