Под Уфой, наконец, полностью потушили тлеющий мусорный полигон

Фото: Минэкологии РБ

Под Уфой, наконец, полностью ликвидировали горение на мусорном полигоне возле поселка Новые Черкассы. О возгорании на ТБО (полигоне твердых бытовых отходов – Ред.) стало известно еще утром 26 мая. Его площадь составила около 300 квадратных метров. Уже через несколько часов жители Уфы начали массово жаловаться на удушающий едкий дым, от которого не спасали даже закрытые окна в квартирах. В МЧС Башкирии рассказали, что тушить свалку отправились 6 грузовиков, 7 поливомоечных машин, 4 пожарных расчета и 40 человек, которые засыпали тлеющие участки землей. Уже 27 мая открытое горение было ликвидировано, но мусор продолжал тлеть, источая удушливый дым. И лишь утром 30 мая возгорание было полностью потушено.

- По ТБО полная ликвидация в 9.10, - сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.