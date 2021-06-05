«Помолитесь!»: в Башкирии мальчик, которого забрали в детдом из-за отсутствия ремонта дома, находится в критическом состоянии

В данный момент ребенок впал в кому, его состояние оценивается как критическое

Состояние 12-летнего Вани из Стерлитамака, которого органы опеки забрали в детский дом из-за плохих жилищных условий, резко ухудшилось. В данный момент ребенок впал в кому, его состояние оценивается как критическое, сообщила волонтер Регина Биргулиева.

- Днем все было нормально, вечером поднялась температура и впал в кому, - сказала Регина.

Она попросила помолиться за мальчика, потому что ничем пока помочь ему все равно нельзя.

Напомним, что после того, как Ваню забрали в детдом, волонтеры помогли его маме сделать ремонт. Мальчик вернулся домой, собирался поступать в кадетский класс. Во время медкомиссии у него нашли лейкоз – рак крови.