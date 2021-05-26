«За что семье такие испытания»: у мальчика, которому помогали вернуться домой из детдома, обнаружили лейкоз

Сейчас Ваня находится в больнице вместе с мамой

Еще недавно «КП-Уфа» писала о непростой жизненной ситуации, в которой оказался 12-летний Ваня из Стерлитамака. Его забрали в детдом у родной матери, потому что дома царили ужасающие условия: обои давно отвалились, полы покрылись дырами и грязью, не было ни нормального туалета, ни места, где можно было бы делать уроки. На помощь мальчику пришли волонтеры АНО «Радуга добра», которые собрали деньги, заменили полы и окна, установили сантехнику и поклеили обои. Совсем скоро должен был состояться суд, на котором бы решилась судьба мальчика – вернуть его матери или оставить в детском доме, но в семью пришла новая беда.

Как рассказала волонтер Регина Биргулиева, у Вани обнаружили лейкоз – рак крови, причем на запущенной стадии. Болезнь выявилась на медосмотре, который мальчик проходил перед поступлением в кадетский класс. Сейчас Ваня находится в больнице, ему уже начали делать химиотерапию. Рядом с Ваней постоянно рядом его мама, которая готова поддержать и успокоить сына в любую минуту.

К сожалению, из-за того, что приходится круглые сутки находиться в больнице, женщине пришлось уволиться с работы.

- Я просто не могу это передать словами, как на душе и на сердце плохо. Мы столько старались: делали ремонт и в конце мая готовили сюрприз Ванечке, что заберем его с детского дома в квартиру с ремонтом. За что этой семье такие испытания, - сокрушается Регина Биргулиева.

Если вы хотите помочь семье, которая сейчас особенно нуждается в поддержке, вы можете связаться с волонтером по номеру 8(919)616-60-26 (номер привязан к карте на имя Регина Фанусовна Б., с пометкой «помощь для Ванечки»).