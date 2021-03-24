В Стерлитамаке волонтеры помогают 12-летнему мальчику вернуться к матери из детдома

Ваня ждет окончания ремонта, а потом сможет вернуться домой

К волонтерам организации «Радуга Добра» в Стерлитамаке обратилась семья, из которой забрали 12-летнего Ваню в детский дом. Дело в том, что ребенок с пожилой матерью жил в квартире, где не было комфортных условий – ни нормального санузла, ни места, где можно было бы делать уроки. Это не понравилось органам опеки, и школьника забрали в детдом, решив, что ему там будет лучше. Мальчику там не понравилось, он хотел вернуться к маме, в свою, пусть и старую квартиру. Тогда семья обратилась к волонтерам с просьбой помочь в сложившейся ситуации.

- До мая он еще сможет пожить в детском доме, далее его маму лишат родительских прав, и Ванечка останется навсегда там. Мама у Вани не пьющая зарплата 14 000 рублей, с них она оплачивает кредит за окна и немного остается на еду. Она не в силах сделать ремонт, - рассказала волонтер Регина Биргулиева.

Добровольцы поняли, что так ситуацию оставить нельзя и решили помочь – организовали сбор средств, купили стройматериалы и начали делать дома у Вани ремонт.

- Всего удалось собрать 48 тысяч рублей. Этого, конечно, очень мало, потому что нужны и стройматериалы, и мебель, и зарплату рабочим оплатить. Но это лучше, чем ничего, - говорит Регина.

Волонтеры начали ремонт с самого сложного и дорогого – туалета и ванной. Санузел в квартире теперь не узнать: постелены новые полы, стены обшиты, унитаз заменен.

- Мы уже закончили почти весь ремонт. Воду провели, обои везде переклеили. Все делали волонтеры своими руками. Сейчас ждем кухонный гарнитур, осталось купить кровать и стол, но на них у нас пока нет денег, - сообщила доброволец. - Как только мы доделаем ремонт, вызываем опеку, покажем, что мы все сделали, и Ванечку нам вернут. Все характеристики на семью мы уже собрали.