Радий Хабиров подарил породистого рысака жертве ДТП с гужевой повозкой

Фото: Администрация Мечетлинского района Башкирии

История жуткого ДТП с гужевой повозкой, произошедшего в Мечетлинском районе Башкирии 29 мая, получила продолжение. Напомним, в тот злополучный день жители одной из деревень ехали на национальный праздник в телеге, запряженной тягловой лошадкой. На сельской дороге Новомуслимово-Емаши-Карлыханово в повозку на полном ходу влетела «Toyota». К счастью, никто из пассажиров не погиб, но сельчане сильно пострадали.

Спустя несколько дней на историю обратил внимание глава республики Радий Хабиров. Он прокомментировал шокирующее видео и заявил, что окажет помощь пострадавшим в ДТП. Во время посещения Мечетлинского района руководитель региона пообещал подарить новую лошадь владельцу повозки. Дело в том, что после аварии животное пришлось усыпить.

Сегодня, 3 июня, стало известно, что житель села Новомуслюмово Марсель Шарифуллин получил-таки двухгодовалого рысака орловской породы в подарок от главы Башкирии. Лошадь по кличке «Забава» ему передали сотрудники районной администрации.

- Выражаю огромную благодарность главе республики Башкортостан Радию Хабирову за такой неожиданный подарок. Я не мог представить свою жизнь без лошади. Спасибо большое за внимание и оказанную помощь, - цитирует новоиспеченного хозяина породистой лошади администрация Мечетлинского района Башкирии.