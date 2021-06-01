«Не мог не поехать»: Хабиров обеспечит протезами пострадавших в ДТП с гужевой повозкой

Благо, никто не погиб, но все сильно пострадали.

Весь интернет облетело видео, снятое в Мечетлинском районе Башкирии утром 29 мая. Здесь «Тойота» на полном ходу сбила гужевую повозку, в которой ехали люди. Благо, никто не погиб, но все сильно пострадали.

Сегодня, 1 июня, аварию прокомментировал Радий Хабиров. Он сказал, что тоже видел видео, которое вызвало у него ощущение сюрреализма и жалости.

- Жители деревни в чудесном настроении, с гармошкой, в национальных красивых костюмах ехали на народный праздник «Кукушкин чай», и на них на огромной скорости врезается автомобиль. Слава богу, никто не погиб, но практически все, кто был на подводе, сильно пострадали. Я просто не мог не поехать в эту деревню. Просто поддержать людей и чем-то помочь. Договорились с ними, что всех пострадавших серьезно пролечим. За наш счет обеспечим протезами, - написал Хабиров.

Он отметил, что в деревне есть клуб, который закрыт уже пять лет.

- Злосчастный клуб начнем строить в этом году. Дорогу в деревне поправим и сделаем в ней небольшой парк. В нашей республике мы своих не бросали и не бросаем, -подытожил глава.