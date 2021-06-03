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Общество3 июня 2021 14:21

Арестованный глава Минстроя Башкирии за год заработал больше 15 миллионов

Появились официальные данные из годового отчета
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Министр строительства Башкирии Рамизиль Кучербаев, который сейчас находится под домашним арестом, за 2020 года задекларировал более 15 миллионов рублей доходов.

Напомним, что об аресте Кучербаева стало известно в феврале 2021 года. По данным силовиков, из-за действий министра бюджету республики нанесли ущерб в 95 миллионов рублей (история так или иначе связана со строительством очистных сооружений в Кумертау - Ред). Несмотря на все отрицания министра, его отправили под домашний арест.

По-сути, из министерства Кучербаева так и не уволили. Поэтому чиновнику пришлось отчитываться о доходах за 2020 год. Таким образом, министр отчитался, что за 12 месяцев он заработал около 15,3 миллионов рублей. Его супруга обогатилась на 6 миллионов, а один из несовершеннолетних детей – на 30 тысяч. Также у жены Кучербаева есть автомобиль «Nissan Qashqai». Из недвижимости в пользовании у семьи имеется квартира площадью 144 квадратных метра.

Ранее мы сообщили, что самым богатым чиновником правительства Радия Хабирова по итогам 2020 года стал вице-премьер Ирек Сагитов.