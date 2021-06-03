Арестованный глава Минстроя Башкирии за год заработал больше 15 миллионов

Министр строительства Башкирии Рамизиль Кучербаев, который сейчас находится под домашним арестом, за 2020 года задекларировал более 15 миллионов рублей доходов.

Напомним, что об аресте Кучербаева стало известно в феврале 2021 года. По данным силовиков, из-за действий министра бюджету республики нанесли ущерб в 95 миллионов рублей (история так или иначе связана со строительством очистных сооружений в Кумертау - Ред). Несмотря на все отрицания министра, его отправили под домашний арест.

По-сути, из министерства Кучербаева так и не уволили. Поэтому чиновнику пришлось отчитываться о доходах за 2020 год. Таким образом, министр отчитался, что за 12 месяцев он заработал около 15,3 миллионов рублей. Его супруга обогатилась на 6 миллионов, а один из несовершеннолетних детей – на 30 тысяч. Также у жены Кучербаева есть автомобиль «Nissan Qashqai». Из недвижимости в пользовании у семьи имеется квартира площадью 144 квадратных метра.

Ранее мы сообщили, что самым богатым чиновником правительства Радия Хабирова по итогам 2020 года стал вице-премьер Ирек Сагитов.