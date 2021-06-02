Больше всех в правительстве Башкирии заработал вице-премьер Ирек Сагитов

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На днях члены башкирского кабинета министров по традиции отчитались о своих доходах за прошлый год. Согласно официальным данным, больше других вице-премьеров в 2020 году заработал экс-заместитель начальника Росгвардии по Башкирии Ирек Сагитов. Куратор молодежной политики, спорта и экстренных служб задекларировал годовой доход в размере 8,3 млн рублей. К слову, в эту сумму вошел доход от продажи имущества.

В собственности у Ирека Сагитова совместно с супругой имеется земельный участок на 18 соток, жилой дом в 257 квадратных метров и квартира площадью 102,5 квадрата. Кстати, супруга вице-премьера в 2020 году заработала 3,49 млн рублей. В том числе, за счет продажи имущества.

Согласно официальной декларации о доходах, за 2020 год Ирек Сагитов заработал едва ли не в два раза больше, чем премьер-министр башкирского правительства. Андрей Назаров в прошлом году заработал «всего» 4,7 млн рублей.