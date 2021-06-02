Любит «блатные номера» и цифру восемь: неизвестные ранее подробности жизни «золотого гаишника»

Ильдуса Шайбакова разыскивают его бывшие коллеги Фото: ГТРК

В ориентировке на беглого «золотого гаишника» из Уфы появились любопытные факты о его предпочтениях.

Напомним, что днем 2 июня башкирский телеграм-канал «Большой Хапок» опубликовал фотографии ориентировки на экс-начальника уфимского МРЭО ГИБДД Ильдуса Шайбакова. В распространяемой ориентировке сообщается, что Шайбаков может быть причастен к даче и получения взятки. Также в служебном документе указаны личные данные пропавшего бывшего гаишника, включая информацию о его автомобиле.

Ильдус Ханисович может передвигаться на новенькой «Skoda» с так называемыми «блатными номерами» - в них присутствуют три восьмерки и одинаковые буквы алфавита.

Водительское удостоверение бывшего гаишника также присутствуют любимые «цифры бесконечности» - в номере документа их сразу шесть штук.