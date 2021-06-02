«Конвой будет выслан незамедлительно»: в сети распространяют ориентировку на «золотого гаишника» из Уфы

На этой белой "Школе" возможно и скрывается Шайбаков. Фото: скрин ГТРК "Башкортостан"

В сети появилась ориентировка на знаменитого уфимского «золотого гаишника» Ильдуса Шайбакова. Напомним, еще на прошлой неделе экс-начальника МРЭО ГИБДД Башкирии Ильдуса Шайбакова объявили в розыск, после того как он перестал являться к следователю по двум возбужденным против него уголовным делам.

Ориентировку на бывшего высокопоставленного полицейского опубликовал телеграм-канал «Большой хапок». В ней сказано, что Ильдус Шайбаков может передвигаться на своей иномарке «Шкода Кодиак».

- При обнаружении Шайбакова задержать, конвой будет выслан незамедлительно, - сообщается в ориентировке.

- Сотрудники полиции ведут розыск бывшего сотрудника ГИБДД, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. Ранее он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, - прокомментировали «Комсомолке» в МВД по Башкирии розыск экс-полицейского.

Напомним, «золотой гаишник» прославился на всю Башкирию, когда во время прокурорской проверки у него обнаружили роскоши на 44 млн рублей. Загородный дом, три внушительных по площади офиса, два дорогих внедорожника Шайбаков благоразумно записал на своих родственников, но никто из них не смог подтвердить источник доходов, на которые можно было бы купить все это движимое и недвижимое имущество. Сейчас в отношении экс-полицейского возбуждено два уголовных дела по статьям дача и получение взятки должностным лицом.