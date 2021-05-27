Хабиров разрешил проводить Сабантуи в районах Башкирии

Хабиров разрешил проводить Сабантуи и не носить маски на пляжах

Глава Башкирии Радий Хабиров 27 мая обновил коронавирусный указ. Согласно очередной редакции документа, на официальных пляжах, которые откроются в республике 1 июня, не будет действовать требование об обязательном ношении масок. Кроме того, руководитель региона разрешил проводить в районах Башкирии народные праздники «Сабантуй». Однако организаторам мероприятий велено соблюдать несколько рекомендаций:

– провести дезинфекцию «на открытых пространствах населенных пунктов» и в магазинах;

– организовать работы зон рекреации водных объектов в условиях рисков распространения коронавируса;

– контролировать социальную дистанцию среди граждан и использование масок;

– обеспечить на территории, где будет проходить праздник, доступ к антисептикам.

Отметим, 11 мая Радий Хабиров заявлял, что решение о проведении Сабантуев с оглядкой на эпидобстановку будут принимать местные власти каждого отдельно взятого района. 24 мая глава Бураевского района Рушан Гараев в соцсетях написал, что муниципалитет не собирается организовывать народный праздник из-за обострения ситуации с коронавирусом. Сейчас этого сообщения уже нет – оно удалено.