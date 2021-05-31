«Поругивают нас, хихикают»: Хабиров высказался о «безалкогольных» сабантуях

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал запрет продажи алкоголя на сабантуев Башкирии.

- Надо провести сабантуи. Люди соскучились. Я, наверное, набил оскомину, но в день проведения сабантуев должна быть ограничена продажа алкоголя. Поругивают нас, хихикают. Но мы делаем правильное дело. Люди приходят с детьми, а не пьяные лица смотреть.

Напомним, что с 4 июня в Башкирии начинают проводить традиционные для местных жителей праздники плуга - сабантуи. Сельчане встречаются на больших мероприятиях, чтобы вместе отметить завершение весенних полевых работ. Похожая традиция существует и на территории соседнего Татарстана.