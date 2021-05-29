Чиновники администрации Хабирова отчитались о доходах

Команда Хабирова отчиталась о доходах за 2020 год

Госслужащие из администрации главы Башкирии Радия Хабирова отчитались о доходах за 2020 год.

Согласно общей декларации руководитель администрации Александр Сидякин заработал 4,98 млн рублей. Из объектов недвижимости у него в собственности есть два машиноместа и нежилое помещение на 133 кв. м. В пользовании у чиновника также есть жилой дом на 469,4 кв. м. Доход троих замов Сидякина – Искандера Ахметвалеева, Рината Баширова и Урала Кильсянбаева – составил 4,5 млн, 4 млн и 5,45 млн рублей соответственно.

Представитель Радия Хабирова в башкирском парламенте Альбина Воробьева задекларировала 3,48 млн рублей. В сведениях о доходах также указаны двое помощников главы Башкирии, причем оба – бывшие министры транспорта: Алан Марзаев и Тимур Мухаметьянов. Первый за 2020 год заработал 2,9 млн рублей, второй – 2,6 млн рублей.

Напомним, в прошлом году самым богатым сотрудником администрации Хабирова стала его пресс-секретарь Диана Ихсанова. В 2019-м она заработала 10,5 млн рублей. Больше не было ни у кого. В декларации за 2020 год ее доходы оказались на порядок скромнее – 3 млн рублей. Доход самого главы республики превысил 6 млн рублей.