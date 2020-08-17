24-летняя пресс-секретарь Радия Хабирова заработала 10 млн рублей – больше всех в администрации главы Башкирии

на фото - Диана Ихсанова // vk.com

24-летняя Диана Ихсанова – пресс-секретарь Радия Хабирова – стала самым богатым сотрудником администрации главы Башкирии. За 2019 год она заработала 10,5 млн рублей, следует из декларации о доходах. В документе отмечается, что в сумму включен «доход от предыдущей деятельности». Напомним, Ихсанова официально стала пресс-секретарем главы РБ только в начале текущего года. Ранее «КП-Уфа» сообщала, что трудовую деятельность она начала в качестве индивидуального предпринимателя еще в 2015 году.

Согласно декларации, Ихсановой принадлежат три земельных участка. Два из них – с площадью более двух тысяч «квадратов» – находятся у нее в долевой собственности. Таким же образом пресс-секретарь владеет двумя домами площадью в 54,8 и 48,6 кв.м., а также квартирой в 65,9 кв.м. – она же записана и на супруга Ихсановой. Доход ее мужа по итогам 2019 года составил 1,3 млн рублей. У него есть доля в еще двух квартирах - на 48,9 и 46,6 кв.м.

Второе место по доходам за 2019 год занял заместитель руководителя администрации Искандер Ахметвалеев. Он заработал 9,96 млн рублей – в эту сумму вошли деньги за продажу недвижимости. Доход жены составил 1,8 млн рублей.

Руководитель администрации главы Башкирии занял только третье место по доходам. Он задекларировал 4,7 млн рублей, а супруга – 303,6 тысяч рублей. В собственности чиновника значится квартира на 52,5 кв.м., у семьи в пользовании также находится на 165 «квадратах» и участок в 670 кв.м. Он оформлен на жену. На нее также зарегистрированы две машины – Land Rover Range Rover Sport и Toyota Corolla