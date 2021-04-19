Стало известно, сколько заработали за 2020 год Радий Хабиров и его супруга

В пользовании супругов также имеются просторная квартира и государственная дача

Стало известно, сколько заработали за прошлый год глава Башкирии Радий Хабиров и его супруга Каринэ Хабирова. Декларацию о доходах опубликовал телеграм-канал «Подслушано в Башкирии». Так, в 2020 году руководитель республики заработал чуть более 6 миллионов - 6228811,1 рублей. Задекларированный доход первой леди Башкирии гораздо скромнее – всего 3823,92 рубля. Также, как сообщает телеграм-канал, в собственности у Радия Хабирова есть земельный участок в 9, 13 соток, жилой дом на 82,5 «квадратов» и гараж 18,9 квадратных метров. Каринэ Хабировой принадлежат две квартиры по 52,4 и 140,8 «квадратов». Также в пользовании семьи, где они проживают с тремя детьми, есть квартира на 79,9 квадратных метров и просторная государственная дача на 444,8 «квадрата».

Ранее «КП-Уфа» писала о том, сколько заработал в 2020 году самый богатый депутат Госдумы от Башкирии. Им оказался член фракции «Справедливой России» Гаджимурад Омаров. Его официально задекларированный доход составил 105,7 млн рублей. Также в собственности депутата находятся восемь земельных участков, семь домов, один из которых площадью в 3,1 тысячи квадратным метров, а также дорогой автомобиль «Mercedes-AMG G 63».