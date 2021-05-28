Главный прокурор Башкирии за год заработал 4,4 млн рублей

фото: прокуратура РБ

Главный прокурор Башкирии Владимир Ведерников за 2020 год заработал 4,39 млн рублей – это в полтора раза больше, чем годом ранее (2,87 млн рублей). Данные о доходах представлены в декларации, опубликованной на сайте правоохранительного ведомства.

В собственности у Ведерникова по-прежнему остается половина доли в квартире площадью 36,9 кв. м. Кроме того, в пользовании у него также есть земельный участок (251 кв. м.), жилой дом (393 кв. м.) и квартира (99 кв. м.). Свой автомобиль руководитель башкирской прокуратуры не поменял – он ездит на Ниве Бронто.

В прошлом году «КП-Уфа» писала, что доход Ведерникова оказался меньше, чем у его замов. В текущем году такого нет: все четверо заместителей прокурора республики заработали не более 3,5 млн рублей.

Напомним, ранее свою декларацию о доходах представил мэр Уфы Сергей Греков. До того как возглавить город он успел заработать почти 58 млн рублей.