Новый прокурор Башкирии за год заработал меньше своих замов

26 Май 2020 2020-05-26T13:56:38+03:00

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Башкирская прокуратура опубликовала сведения о доходах руководящего состава. Согласно документы, новый прокурор республики Владимир Ведерников заработал за 2019 год меньше подчиненных – заместителей Руслана Зубаирова и Виктор Логинов.

Прокурором Башкирии Владимира Ведерникова назначили в январе текущего года. Ранее он работал заместителем прокурора Москвы. За 2019 год руководитель республиканского ведомства задекларировал доход в размере 2,87 млн рублей. В собственности у Ведерникова половина доли в квартире площадью 36,9 «квадратов», земельный участок (251 кв. м.) и жилой дом (393 кв.м.), а также автомобиль «Нива Бронто».

Доход заместителя прокурора в Башкирии Руслана Зубаирова в 2019 году составил 3,29 млн рублей. Ему принадлежит жилой дом площадью 207 кв.м. и земельный участок на 1000 кв.м. Зубаиров, согласно декларации, владеет только одним автомобилем – легковушкой Chevrolet Niva.

Более внушительной автопарк у второго заместителя – Виктора Логинова. На него записаны BMW X6, мотоцикл той же марки, автоприцеп и катер. Кроме того, зампрокурора принадлежит 2/3 квартиры площадью 108,5 кв.м., два земельных участка (на 1,5 тысячи кв.м. и 4 тысячи кв.м.) и жилой дом (221,8 кв.м.).

Самый крупный доход в структуре правоохранительного ведомства Башкирии задекларировал прокурор города Октябрьского Марсель Максютов – 5 млн рублей. Ему принадлежит квартира площадью 95,2 кв.м.

ИСТОЧНИК KP.RU