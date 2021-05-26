За 2020 год мэр Уфы Сергей Греков заработал почти 58 млн рублей

фото: мэрия Уфы

Сергей Греков представил свою первую декларацию о доходах в качестве мэра Уфы. Согласно документу, в 2020 году он заработал 57,8 млн рублей. Отметим, что практически все это время, до назначения на должность сити-менеджера, Греков вел предпринимательскую деятельность. Он был одним из учредителей фирмы, которая занималась разработками в сфере добычи нефти и газа и бурением скважин по добыче углеводородов.

Согласно декларации, в собственности у Грекова есть квартира площадью 74,8 кв. м. В пользовании у него также находится жилой дом (388,1 кв. м.) и еще одна квартира (175,2 кв. м.). Та же недвижимость оформлена на супругу Грекова и четверых его несовершеннолетних детей. За 2020 год жена мэра Уфы заработала 1,7 млн рублей. На нее также записан автомобиль Lexus RX350L.