Концентрация пыли на проспекте Октября в Уфе превысила норму в 4,4 раза

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В среду, 26 мая, предельно допустимая концентрация пыли на проспекте Октября в Уфе была превышена в 4,4 раза. В 13:00 аномалию зафиксировал пост наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха (ПНЗ), который находится рядом с Городским дворцом культуры. По данным Башгидромета, в тот же день ПНЗ на улице Гафури обнаружил избыток фенола в воздухе – предел нормы был превышен в 1,4 раза.

Напомним, 26 мая жители сразу четырех районов Уфы пожаловались на химический запах на улице. Его источником, по данным МЧС, стало тление мусора на загоревшемся полигоне в селе Черкассы. Ситуацию с воздухом в городе держит на контроле Роспотребнадзор Башкирии.