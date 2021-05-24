В Башкирии засняли жеребенка-мутанта

Фото: https://www.instagram.com/p/CPQBbeJsT4r/

Экс-чиновник из Башкирии Артур Идельбаев заснял на фото трехного жеребенка.

Судя по описанию, необычный кадр бывший начальник центра развития туризма Башкирии заснял в Баймакском районе республики.

По словам Идельбаева, жеребенок родился в селе Зилим. Несмотря на такие явные отличия во внешнем виде, он пасется вместе со своими сородичами на солнечной поляне. На фото видно, что жеребенок вполне уверенно стоит на трех ногах.

Остается неизвестным, чем могла быть вызвана такая странная мутация. Напомним, что ранее в Башкирии засняли на камеру теленка с пятью ногами и странного гуся с двумя языками.