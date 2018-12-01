2018-12-01T18:58:52+03:00
Общество

В Башкирии нашли гуся-мутанта с двумя языками

Но не все поверили, что гусь настоящий
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: группа "Подслушано в Баймаке"Фото: группа "Подслушано в Баймаке"
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Необычного гуся обнаружили в Баймаке. У птицы не один, а два языка.

Фотография гуся-мутанта появилась в одном из местных пабликов и вызвала активное обсуждение. Некоторые пользователи предположили, что причиной мутации стала экология и в пору волноваться за здоровье людей. Другие усомнились в реальности снимка, да и самого гуся. Остальные же отнеслись к ситуации с юмором, мол, настоящий «кобрагусь» с раздвоенным, как у змеи, языком.

- Зато владеет двумя языками, - шутит один из пользователей.

Что на самом деле стало причиной мутации, смогут ответить лишь специалисты.

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