В Башкирии нашли гуся-мутанта с двумя языками
Но не все поверили, что гусь настоящий
Фото: группа "Подслушано в Баймаке"
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Необычного гуся обнаружили в Баймаке. У птицы не один, а два языка.
Фотография гуся-мутанта появилась в одном из местных пабликов и вызвала активное обсуждение. Некоторые пользователи предположили, что причиной мутации стала экология и в пору волноваться за здоровье людей. Другие усомнились в реальности снимка, да и самого гуся. Остальные же отнеслись к ситуации с юмором, мол, настоящий «кобрагусь» с раздвоенным, как у змеи, языком.
- Зато владеет двумя языками, - шутит один из пользователей.
Что на самом деле стало причиной мутации, смогут ответить лишь специалисты.