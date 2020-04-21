2020-04-21T09:33:46+03:00
Общество

«Это признак конца света»: в Башкирии родился теленок с пятью ногами

Лишняя конечность на спине, очевидно, стала результатом мутации
Антон СМИРНИЦКИЙ
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Лишняя конечность - результат генетической мутации. Фото: соцсетиЛишняя конечность - результат генетической мутации. Фото: соцсети
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Необычное животное родилось в селе Альмухаметово Абзелиловского района Башкирии – у новорожденного теленка обнаружилась пятая нога, выросшая на спине. Впрочем, самому теленку похоже нисколько не мешает лишняя конечность – он весело расхаживает по двору, знакомясь с окружающим миром.

Видео с пятиногим теленком выложил в своем «Фейсбуке» уфимский блогер и предприниматель Артур Идельбаев, который назвал происходящее признаком грядущего конца света.

- Если кто помнит, на прошлой неделе я выкладывал видео жеребенка с тремя ногами. И вот опять. Ещё один признак конца света. В Башкирии родился телёнок с пятой ногой на спине, - ужасается блогер.

- Как правило, такое встречается в маленьких аулах. Причина – инцест. Поэтому коров и других животных нельзя подпускать к их же детенышам-самцам. Опытные скотоводы, учитывая это, пускают самцов на убой или продают в отдаленный аул, - объяснил один из подписчиков Ильдар М.

В Башкирии родился теленок с 5 ногами // 21.04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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