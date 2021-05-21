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Общество21 мая 2021 20:03

Хабиров показал обновленный проект Международного дворца борьбы

Спортивное сооружение сделают четырехэтажным
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Проект Международного дворца борьбы

Проект Международного дворца борьбы

Глава Башкирии Радий Хабиров показал обновленный проект здания Международного дворца борьбы, которое планируется построить в Уфе. Руководитель региона представил визуализацию объекта во время заседания Совета по вопросам развития физкультуры и спорта.

Здание спортивного сооружения хотят сделать четырехэтажным. Оно будет окружено колоннами, которые, как пояснил Хабиров, отсылают к истокам борьбы – античным олимпийским играм в Древней Греции.

– Это моя третья попытка построить дворец борьбы. Две не состоялись, потому что я неожиданно менял место работы, – добавил глава Башкирии.

Напомним, ранее проект дворца борьбы выглядел иначе. Он предусматривал строительство 7-этажного здания на 29 тысячах квадратных метров и включал в себя спортивно-концертный зал на 3,4 тысячи человек, 19 борцовских ковров, спортивную школу, гостиницу, конференц-зал и медцентр. Изначально объект хотели возвести уже к 2021 году (в 2019-м даже заложили капсулу в его основание), однако из-за пандемии коронавируса стройку пришлось отложить на неопределенный срок.